В России одобрили выделение средств на выплаты медикам, борющимся с covid-19

Средства будут направлены из федерального бюджета в текущем году.

Правительство России одобрило выделение средств Минздраву на выплаты медработникам, борющимся с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на сайт кабмина. Средства будут направлены из федерального бюджета в текущем году бюджетам субъектов РФ по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера для медиков, оказывающих помощь пациентам с COVID-19 и лицам из групп риска заражения. Правительство также одобрило выделение средств Минздраву на финансирование оплаты отпусков и компенсаций за неиспользованные отпуска медикам, которые лечат больных с коронавирусом. Также будут направлены средства на стимулирующие выплаты работникам подведомственных Роспотребнадзору организаций, участвующих в борьбе с COVID-19.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter