В России одобрили выделение средств на выплаты медикам, борющимся с covid-19

Правительство также одобрило выделение средств Минздраву на финансирование оплаты отпусков и компенсаций за неиспользованные отпуска медикам, которые лечат больных с коронавирусом. Также будут направлены средства на стимулирующие выплаты работникам подведомственных Роспотребнадзору организаций, участвующих в борьбе с COVID-19.