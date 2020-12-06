В России одобрили выделение средств на выплаты медикам, борющимся с covid-19

В России одобрили выделение средств на выплаты медикам, борющимся с covid-19

Вчера, 10:41ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Средства будут направлены из федерального бюджета в текущем году.

Правительство России одобрило выделение средств Минздраву на выплаты медработникам, борющимся с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на сайт кабмина.

Средства будут направлены из федерального бюджета в текущем году бюджетам субъектов РФ по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера для медиков, оказывающих помощь пациентам с COVID-19 и лицам из групп риска заражения.

Правительство также одобрило выделение средств Минздраву на финансирование оплаты отпусков и компенсаций за неиспользованные отпуска медикам, которые лечат больных с коронавирусом. Также будут направлены средства на стимулирующие выплаты работникам подведомственных Роспотребнадзору организаций, участвующих в борьбе с COVID-19.

Related news:
выплаты
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы