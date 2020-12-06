В Башкирии за сутки от коронавируса умерло двое человек

За минувшие сутки зафиксировано два летальных случая от COVID-19. По данным Минздрава РБ, это уфимцы — один 1943 г. р. с сопутствующими атеросклерозом, кардиосклерозом, хроническим пиелонефритом и бронхитом, второй 1952 г. р. с сопутствующими буллезной инфеземой, хронической обстурктивной болезнью легких, хронической венозной недостаточностью и варикозным расширением вен.