В Башкирии за сутки от коронавируса умерло двое человек

Министерство здравоохранения опубликовало ежедневную сводку по больным коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки зафиксировано два летальных случая от COVID-19. По данным Минздрава РБ, это уфимцы — один 1943 г. р. с сопутствующими атеросклерозом, кардиосклерозом, хроническим пиелонефритом и бронхитом, второй 1952 г. р. с сопутствующими буллезной инфеземой, хронической обстурктивной болезнью легких, хронической венозной недостаточностью и варикозным расширением вен. Общее количество жертв опасной инфекции за все время пандемии составило 90 человек. Напомним, 5 декабря стало известно о еще одной жертве пандемии. По данным Минздрава РБ, от коронавируса умерла уфимка 1960 г. р. с рядом сопутствующих заболеваний (сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, стенозирующий коронаросклероз, гипертоническая болезнь). На данный момент в регионе в стационарах лечится от коронавируса 596 человек, из них в тяжелом состоянии находятся 45 человек, на аппаратах ИВЛ — 12. На амбулаторном лечении находятся 2020 человек. Всего в республике проведено 1,7 млн исследований на выявление коронавирусной инфекции. Обследовано 1,7 млн человек. В России оперативный штаб второй день подряд фиксирует рекордные показатели заболеваемости с начала пандемии. Общее число заболевших в стране превысило 2,46 млн, за сутки выявлено более 29 тысяч новых больных.

