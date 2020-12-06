Не дороже жизни. В Башкирии пациенты с СМА смогли получить лекарства только через суд

1 ноября истек срок исполнения поручения Путина. Однако ни фонда, ни четкого понимания механизма финансирования лекарств не появилось. В ходе недавней дискуссии на форуме «Сообщество» мы слышали от экспертов и родителей пациентов одну и ту же фразу: «Государство этих людей не видит». Вы заметили все? Государство. Этих. Людей. Не видит. Я хочу узнать, что это за такой Вий с закрытыми веками, который не видит людей? Не пора ли эти веки открыть?! Или эти веки сменить? Или сменить оптику на этих глазах? Чтобы государство видело этих людей!