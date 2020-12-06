Эксперты: когда лучше делать прививку от коронавируса

Ранее стало известно, что предельная стоимость двух доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» составит 1,9 тыс. руб. При этом для жителей России она будет бесплатной. Тем не менее недавний опрос показал, что только 9% опрошенных готовы сделать ее в ближайшее время.