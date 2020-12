Эксперты: когда лучше делать прививку от коронавируса

В настоящее время коронавирус не является сезонным, как вирус гриппа, поэтому не имеет значения, когда именно будет сделана прививка.

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил в интервью радио Sputnik, что не существует определенного периода для вакцинации от Covid-19, поскольку данный вирус является не сезонным, а эпидемическим. Добавим, что от вируса гриппа обычно вакцинируют в конце осени-начале зимы, то есть перед началом сезона заболеваемости. Если в будущем коронавирус станет сезонным заболеванием, то соответствующими будут и рекомендации по периоду вакцинации. — Есть надежда, что хотя бы год будет сохраняться напряженность иммунитета достаточная для того, чтобы предотвратить тяжелые проявления коронавирусной инфекции и, возможно, даже снизить заболеваемость, темпы распространения инфекции, — считает Николай Крючков. Подробнее — в материале «Новых известий». Ранее стало известно, что предельная стоимость двух доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» составит 1,9 тыс. руб. При этом для жителей России она будет бесплатной. Тем не менее недавний опрос показал, что только 9% опрошенных готовы сделать ее в ближайшее время. На данный момент произведено около 2 млн доз вакцин, которыми можно привить 1 млн россиян.

