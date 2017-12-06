Во Франции от онкологии скончался рок-музыкант Джонни Холлидей

Во Франции в возрасте 74-х лет умер от рака легких известный рок-исполнитель Джонни Холлидей.

Как пишет издание Dni.ru, еще в марте этого года артист на своей странице в одной из соцсетей писал, что проходит лечение от онкологии.

Тогда певец заверил поклонников, что для его жизни угроз нет.

О кончине музыканта в Сети написала его супруга Латиция. По ее словам, он ушел так же, как и прожил свою жизнь, с достоинством и мужеством.