Велосипедист из Вьетнама спас тонущего щенка
Сегодня, 15:56Общество
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Велосипедист Хоанг Минь из Вьетнами увидел тонущего в реке щенка и кинулся ему на помощь.
Как пишет издание Dni.ru, по признанию 21-летнего парня, он не знал, что нужно делать в такой ситуации, поэтому импровизировал.
Хоанг вытащил собаку из воды, очистил тело от мусора и проверил положение языка, чтобы сделать искусственную вентиляцию легких. Инцидент на видео записала камера на шлеме велосипедиста. Используя пластиковую бутылку, юноша сделал щенку искусственное дыхание. Вскоре собака проявила признаки жизни и заскулила. После этого Хоанг завернул его в кусок материи, чтобы согреть.
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