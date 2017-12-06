Велосипедист из Вьетнама спас тонущего щенка

Велосипедист Хоанг Минь из Вьетнами увидел тонущего в реке щенка и кинулся ему на помощь.

Как пишет издание Dni.ru, по признанию 21-летнего парня, он не знал, что нужно делать в такой ситуации, поэтому импровизировал.