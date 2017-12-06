В зоопарке Москвы еноты и медведи впали в спячку
Сегодня, 15:58Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Животные зоопарка в Москве начали впадать в спячку.
Как пишет издание Dni.ru, до весны посетители не смогут увидеть енотов, сурков и медведей.
По словам генерального директора учреждения Светланы Акуловой, в природных условиях звери впадают в спячку, чтобы пережить зиму. Она объяснила, что, когда земля покрыта снегом, им становится сложнее добывать себе пропитание. Намного тяжелее, чем другим, травоядным животным, а также зверям с большой массой тела.
Сообщается, что на зимний режим работы столичный зоопарк перешел еще 23 ноября.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей