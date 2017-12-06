В зоопарке Москвы еноты и медведи впали в спячку

Животные зоопарка в Москве начали впадать в спячку.

Как пишет издание Dni.ru, до весны посетители не смогут увидеть енотов, сурков и медведей.

По словам генерального директора учреждения Светланы Акуловой, в природных условиях звери впадают в спячку, чтобы пережить зиму. Она объяснила, что, когда земля покрыта снегом, им становится сложнее добывать себе пропитание. Намного тяжелее, чем другим, травоядным животным, а также зверям с большой массой тела.