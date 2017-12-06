В Уфе бывшая преподавательница аграрного университета осуждена за взятки

Советский районный суд вынес приговор 51-летней бывшей преподавательнице Башкирского аграрного университета. Она взяла взятку у 13 студентов и была задержана с поличным.

В июне этого года обвиняемая предложила студентам за взятку в размере от 1,3 до 1,7 тысячи рублей сдать экзамен по дисциплине «информатика». Сделала она это через посредников.

При получении от 13 студентов 19,5 тысячи рублей злоумышленница была задержана с поличным. На тот момент она успела проставить оценки в зачетные книжки.