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В Уфе бывшая преподавательница аграрного университета осуждена за взятки
Сюжеты:
Власть без цензурыБолеем за нашихГод Экологии
Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, как формировать привычку инвестировать.
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В Уфе бывшая преподавательница аграрного университета осуждена за взятки

Сегодня, 13:13ОбществоНаталья Кузнецова
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