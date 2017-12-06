Госдума рассмотрит законопроект по защите животных

В Госдуму внесли закон, устанавливающий запрет на деятельность контактных притравочных станций.

Как пишет издание Dni.ru, с таким предложением выступил спикер палаты Вячеслав Володин.

Депутаты рассмотрят закон в ходе пленарного заседания 8 декабря. Сущность его будет заключаться в том, чтобы запретить контактные притравочные станции и перевести их на бесконтактные станции, пояснил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

Также он рассказал, что в законопроекте говорится, что деятельность притравочных станций контактным образом будет под запретом. Можно будет через сетку или стекло, нюхать, что-то делать визуально, но причинять животному физический урон будет нельзя.

Возможно, закон примут до конца текущего года. По словам Мельникова, закон не является предметом совместного ведения, поэтому при его хорошей разработке нет запретов на принятие в эту сессию во всех трех чтениях.

Напомним, притравочные станции представляют собой места, где содержатся дикие и домашние животные. Главным образом, это лисы, кролики, волки, медведи и кошки. На них натравливают собак, тренируя их таким образом для охоты.