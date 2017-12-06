Александра Николаенко стала победительницей премии «Русский Букер»
Сегодня, 16:00Общество
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Победительницей 26-й премии «Русский Букер» стала Александра Николаенко с книгой «Убить Бобрыкина. История одного убийства».
Как пишет издание Dni.ru, ей достался приз в 1,5 миллиона рублей.
Также в финал вышли Михаил Гиголашвили с произведением «Тайный год», Игорь Малышев («Номах. Искры большого пожара»), Владимир Медведев («Заххок»), Александр Мелихов («Свидание с Квазимодо»), Дмитрий Новиков («Голомяное пламя»). Эти авторы получили по 150 тысяч рублей.
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