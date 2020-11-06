В России увеличилось количество безработных

В России увеличилось количество безработных

Вчера, 21:17ОбществоPhoto: mosreg.ru
Эксперты заявили, что в России уровень безработицы вырос в шесть раз.

Издание NEWS.ru сообщило, что количество безработных россиян выросло в шесть раз. Причиной являются ограничительные меры, введенные для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Еще более высокий уровень наблюдается в Москве - здесь количество безработных граждан выросло в восемь раз. Специалисты рекомендуют россиянам, потерявшим работу из-за пандемии коронавируса, перепрофилироваться и обратить внимание на строительную отрасль.

Отмечается, что в сентябре текущего года общее количество безработных россиян составило больше трех с половиной миллионов человек. Это данные по гражданам, которые встали на учет в государственные службы занятости. В сентябре прошлого года количество безработных составляло менее семисот тысяч человек.

В Москве количество безработных в сентябре текущего года увеличилось до двухсот двадцати трех тысяч человек. В прошлом году этот показатель составлял чуть больше двадцати семи тысяч. Это подтверждает факт, что в Москве темпы роста безработицы намного выше, чем в целом по стране. Специалисты объясняют это своеобразной структурой экономики мегаполиса.

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