В России увеличилось количество безработных

В Москве количество безработных в сентябре текущего года увеличилось до двухсот двадцати трех тысяч человек. В прошлом году этот показатель составлял чуть больше двадцати семи тысяч. Это подтверждает факт, что в Москве темпы роста безработицы намного выше, чем в целом по стране. Специалисты объясняют это своеобразной структурой экономики мегаполиса.