Специалисты Национальной технологической инициативы (НТИ) разрабатывают устройство для очистки гаджетов и еды электрическим полем с коронным разрядом.

Как рассказали представители НТИ, в плазме электрического разряда образуется множество высокоактивных частиц (ионы, электроны), которые губительны для бактерий и вирусов, пишет RT. Такое устройство моментально дезинфицирует любые поверхности и по своей эффективности не уступает санитайзерам и спиртовым салфеткам. На текущий момент оно готовится к испытаниям.

