В Петербурге с начала пандемии заразились свыше 15 000 пожилых граждан

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга обнародовала информацию по пожилым гражданам, заболевшим КОВИД с начала эпидемии.

По данным на 5 ноября, коронавирусом заразились 15 169 жителей северной столицы возрастом старше 61 года, пишет infox.ru. В ведомстве сообщили, что за этот же период заражение коронавирусом официально подтвердилось у более чем 66 000 петербуржцев. То есть, примерно 25% заболевших – люди старше 61 года. Отмечается, что за сутки с 4 по 5 ноября в Санкт-Петербурге коронавирус выявлен у 1093 человек. На данный момент 18 стационаров Петербурга принимают ковидных пациентов. Там развернуты 8 653 койки. При этом остаток свободных коек составляет менее 10% (803). Что касается ситуации в мире, то на данный момент число заболевших превысило 45,5 млн человек. Умерло более 1,2 млн заразившихся. При этом выздоровели более 34 млн пациентов. Цифры по России следующие: заболели более 1,7 млн человек, умерли – 29 509, выздоровели – почти 1,3 млн пациентов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter