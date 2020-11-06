В Башкирии закончат строительство 24 проблемных домов на федеральные средства

В Башкирии закончат строительство 24 проблемных домов на федеральные средства

Вчера, 10:35ОбществоКарина МамаеваPhoto: Радий Хабиров // ВКонтакте
В Башкирии федеральная компания «ДОМ.РФ» достроит 24 проблемных дома. Квартиры получат порядка полутора тысяч семей. Об этом сообщил Радий Хабиров на личной странице в социальных сетях.

Глава региона отметил, что благодаря оперативной работе с документами в Минстрое Башкирии и помощи вице-премьера Правительства России Марата Хуснуллина, удалось получить почти четверть денег из федерального бюджета, рассчитанного на всю страну.

— Я всегда говорил дольщикам, что это трудный путь и нам надо пройти его вместе. Сегодня мы видим, что если действовать сообща и без лишних эмоций – то решение может быть найдено, отметил он.

Ранее в Telegram-канале «Подслушано в Башкирии» появилась информация о том, что в рамках реализации проекта достроят дома застройщиков «КилСтройИнвест», «ИнвестКапиталСтрой», СК «Квартал» и «БашИнвестДом».

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