В Башкирии закончат строительство 24 проблемных домов на федеральные средства

Глава региона отметил, что благодаря оперативной работе с документами в Минстрое Башкирии и помощи вице-премьера Правительства России Марата Хуснуллина, удалось получить почти четверть денег из федерального бюджета, рассчитанного на всю страну.
— Я всегда говорил дольщикам, что это трудный путь и нам надо пройти его вместе. Сегодня мы видим, что если действовать сообща и без лишних эмоций – то решение может быть найдено, отметил он.
Ранее в Telegram-канале «Подслушано в Башкирии» появилась информация о том, что в рамках реализации проекта достроят дома застройщиков «КилСтройИнвест», «ИнвестКапиталСтрой», СК «Квартал» и «БашИнвестДом».