За минувшие сутки в Башкирии скончался ещё один человек, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф».

На 5 ноября в России от Covid-19 умерли 378 пациентов, один из которых — в Башкирии. Большинство летальных исходов подтверждено в Москве (69) и Санкт-Петербурге (52). Зафиксировано 20 282 новых случая заболевания. В Башкирии коронавирус подтвердился у 99 человек. Напомним, вчера стало известно о 57-й жертве нового вируса. Ею стала 52-летняя уфимка, у которой помимо Covid-19 диагностировали ишемическую болезнь сердца с нарушением ритма, а также гипертоническую болезнь.

