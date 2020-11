В Башкирии выявлено 99 новых случаев заболевания коронавирусом

В республике подтверждено 99 новых заболевших Covid-19. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус.рф».

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 20 282 россиян. При этом выздоровели 16 955 человек. В Башкирии вылечился 201 пациент. Под медицинским наблюдением в России остаются 407 174 человека. Кроме того, на 5 ноября в стране зарегистрировано 379 летальных исходов. По данным портала, в Башкирии от коронавируса скончался один житель. За последние сутки проведено 524 тысячи исследований. За весь период пандемии тестирование прошли 63,5 миллиона россиян. Напомним, накануне от коронавируса скончалась 52-летняя уфимка. У нее также были выявлены сопутствующие заболевания: ишемическая болезнь сердца с нарушением ритма, а также гипертоническая болезнь.

