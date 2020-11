В Башкирии усилили контроль из-за вспышки птичьего гриппа в соседних регионах

На крупных птицефабриках в ближайших от Башкирии районах Татарстана выявили вспышку птичьего гриппа. Куриное мясо пока лучше не покупаться также в Челябинской области. В связи с этим в республике приняли решение усилить ветеринарный контроль.

Известно, что на сегодняшний день в Башкирии подобных вспышек не зарегистрировано. Службы управления ветиринарии следят за недопущением нелегальной продажи куриного мяса на территории республики. Владельцам животных рекомендуется не выпускать куриц со двора дома или за территорию фермы. Напомним, 14 августа Россельхознадзор совместно с ГБУ «Уфимская городская ветеринарная станция», управлением ветеринарии Башкирии уничтожили 92,8 килограммов мяса. Продукция поступила из территории, неблагополучной по ящуру (острое вирусное заболевание из группы зоонозов — прим.ред.).

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter