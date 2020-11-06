В Башкирии усилили контроль из-за вспышки птичьего гриппа в соседних регионах

Известно, что на сегодняшний день в Башкирии подобных вспышек не зарегистрировано. Службы управления ветиринарии следят за недопущением нелегальной продажи куриного мяса на территории республики. Владельцам животных рекомендуется не выпускать куриц со двора дома или за территорию фермы.
Напомним, 14 августа Россельхознадзор совместно с ГБУ «Уфимская городская ветеринарная станция», управлением ветеринарии Башкирии уничтожили 92,8 килограммов мяса. Продукция поступила из территории, неблагополучной по ящуру (острое вирусное заболевание из группы зоонозов — прим.ред.).