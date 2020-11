В Башкирии сотрудники Минздрава сдали антиковидкую плазму

Сотрудники Министерства здравоохранения Башкирии выступили в качестве доноров. Медики, переболевшие коронавирусом, сдали плазму, которая помогает в лечении пациентов с Covid-19.

Известно, что плазма людей, выздоровевших от коронавируса, содержит антитела, которые невозможно получить искусственным путем. При попадании данной плазмы в кровь больного коронавирусом пациента, у него быстрее и эффективнее проходит выздоровление. Прием осуществляется на Станции переливания крови в Уфе и в его филиалах - в городах Стерлитамак, Октябрьский, Нефтекамск и Белорецк. Напомним, по данным на август 2020 года, республика находится на третьем месте по количеству заготовленной плазмы. Опережает Башкирию только Свердловская область и Москва.

