В Башкирии сотрудники Минздрава сдали антиковидкую плазму

Известно, что плазма людей, выздоровевших от коронавируса, содержит антитела, которые невозможно получить искусственным путем. При попадании данной плазмы в кровь больного коронавирусом пациента, у него быстрее и эффективнее проходит выздоровление. Прием осуществляется на Станции переливания крови в Уфе и в его филиалах - в городах Стерлитамак, Октябрьский, Нефтекамск и Белорецк.