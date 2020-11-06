В Башкирии сотрудники Минздрава сдали антиковидкую плазму

В Башкирии сотрудники Минздрава сдали антиковидкую плазму

Вчера, 15:53ОбществоКарина МамаеваPhoto: Минздрав РБ
Сотрудники Министерства здравоохранения Башкирии выступили в качестве доноров. Медики, переболевшие коронавирусом, сдали плазму, которая помогает в лечении пациентов с Covid-19.

Известно, что плазма людей, выздоровевших от коронавируса, содержит антитела, которые невозможно получить искусственным путем. При попадании данной плазмы в кровь больного коронавирусом пациента, у него быстрее и эффективнее проходит выздоровление. Прием осуществляется на Станции переливания крови в Уфе и в его филиалах - в городах Стерлитамак, Октябрьский, Нефтекамск и Белорецк.

Напомним, по данным на август 2020 года, республика находится на третьем месте по количеству заготовленной плазмы. Опережает Башкирию только Свердловская область и Москва.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы