В Башкирии решается вопрос о возбуждении уголовного дела по заявлению о сносе крестов

Напомним, ранее Рамиля Саитова разместила ролик в интернете, в котором рассказала о повестке Йыйына (народное собрание — прим.ред.). В частности, планировалось обсудить снос крестов на Урале, а также ультиматум, выдвинутый армянам. На такое заявление отреагировал председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев, заявив, что этим должны заинтересоваться правоохранительные органы. Также отметим, что ещё в начале сентября Саитова была арестована на 10 суток за видео, на котором она спросила девушек-армянок, что они делают в Уфе и почему здесь «так много армян». На просьбу проявить толерантность Рамиля Саитова ответила «толерантность — это смерть». Суд расценил действия общественницы как «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».