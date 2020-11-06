В Башкирии решается вопрос о возбуждении уголовного дела по заявлению о сносе крестов

В Башкирии решается вопрос о возбуждении уголовного дела по заявлению о сносе крестов

Вчера, 17:05ОбществоАнна КононоваPhoto: facebook Рамили Саитовой
Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела на общественницу Рамилю Саитову и её единомышленников. Об этом сообщает telegram-канал «Подслушано в Башкирии» со ссылкой на источники, близкие к силовым структурам.

По данным сообщества, прокуратура передала материалы на Рамилю Саитову в ФСБ Башкирии.

В ближайшие дни на саму Саитову и группу ее сообщников, а также людей, финансирующих деятельность группы, будет возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Каждому из них грозит по шесть лет строгого режима, пишет telegram-канал «Подслушано в Башкирии».

В следственном управлении СКР по Башкирии сообщили Mkset, что по данной ситуации готовится ответ ведомства. Позже в комитете отказались комментировать ситуацию в ближайшее время.

Напомним, ранее Рамиля Саитова разместила ролик в интернете, в котором рассказала о повестке Йыйына (народное собрание — прим.ред.). В частности, планировалось обсудить снос крестов на Урале, а также ультиматум, выдвинутый армянам. На такое заявление отреагировал председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев, заявив, что этим должны заинтересоваться правоохранительные органы. Также отметим, что ещё в начале сентября Саитова была арестована на 10 суток за видео, на котором она спросила девушек-армянок, что они делают в Уфе и почему здесь «так много армян». На просьбу проявить толерантность Рамиля Саитова ответила «толерантность — это смерть». Суд расценил действия общественницы как «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

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