В Башкирии объявили поиски 31-летнего Ильнура Гарипова, который ушел из дома 1 ноября и не вернулся.

Особые приметы: рост 175 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы и карие глаза. Ильнур Гарипов был одет в черную ветровку и синие джинсы. Photo: Лиза Алерт Башкортостан Если кто-то обладает какой-либо информацией просят обращаться по телефонам: +79173521475 (мать), +79965800653 (сестра), 112 или на горячую линию поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 88007005452.

