В Башкирии еще один врач пополнил список медиков, умерших от коронавируса

— Наш близкий друг, учитель поколения урологов, прошедших свое становление в профессию в 8 больнице. Человек с большой буквы с песней по жизни прошедший свою жизнь. Никогда не унывающий наш Олег Юрьевич. Он всегда останется в нашей памяти. Пусть земля ему будет пухом, — пишет Ольга Неткина.