В Башкирии еще один врач пополнил список медиков, умерших от коронавируса

В уфимской ГКБ №8 скончался врач уролог Олег Батищев. Об этом сообщают его коллеги и близкие в социальных сетях.

По их словам, Олег Батищев умер от коронавируса 1 ноября 2020 года. Мужчина проработал в сфере медицине 48 лет, большинство из них – в ГКБ №8, а последние несколько лет в частной клинике «Меги». — Наш близкий друг, учитель поколения урологов, прошедших свое становление в профессию в 8 больнице. Человек с большой буквы с песней по жизни прошедший свою жизнь. Никогда не унывающий наш Олег Юрьевич. Он всегда останется в нашей памяти. Пусть земля ему будет пухом, — пишет Ольга Неткина. Напомним, всего в списке памяти числится 15 скончавшихся от Covid-19 врачей республики. Последней жертвой коронавируса стал врач анестезиолог-реаниматолог ЦРБ в Благовещенске Александр Морозов. Он проработал в больнице 18 лет. Список также пополнила 66-летняя врач-терапевт Белебеевской ЦРБ Зулия Мухаметшина.

