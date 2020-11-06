В Башкирии еще один врач пополнил список медиков, умерших от коронавируса

В Башкирии еще один врач пополнил список медиков, умерших от коронавируса

Вчера, 15:23ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В уфимской ГКБ №8 скончался врач уролог Олег Батищев. Об этом сообщают его коллеги и близкие в социальных сетях.

По их словам, Олег Батищев умер от коронавируса 1 ноября 2020 года. Мужчина проработал в сфере медицине 48 лет, большинство из них – в ГКБ №8, а последние несколько лет в частной клинике «Меги».

— Наш близкий друг, учитель поколения урологов, прошедших свое становление в профессию в 8 больнице. Человек с большой буквы с песней по жизни прошедший свою жизнь. Никогда не унывающий наш Олег Юрьевич. Он всегда останется в нашей памяти. Пусть земля ему будет пухом, — пишет Ольга Неткина.

Напомним, всего в списке памяти числится 15 скончавшихся от Covid-19 врачей республики. Последней жертвой коронавируса стал врач анестезиолог-реаниматолог ЦРБ в Благовещенске Александр Морозов. Он проработал в больнице 18 лет. Список также пополнила 66-летняя врач-терапевт Белебеевской ЦРБ Зулия Мухаметшина.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы