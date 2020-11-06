Стало известно, где в Уфе можно получить бесплатные маски

Так, в Ленинском районе получить маску бесплатно можно будет в городской поликлинике №44 и рынке «Зареческий». В Кировском районе волонтеры будут стоять на площади Салавата Юлаева, Гостиный двор и около ТРК «Иремель». В Октябрьском районе получить маску бесплатно можно будет в поликлиниках №43 и №38, а также в детской больнице №5.