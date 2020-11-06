Стало известно, где в Уфе можно получить бесплатные маски

Стало известно, где в Уфе можно получить бесплатные маски

Вчера, 08:55ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Сегодня, 6 ноября, во всех районах столицы города волонтеры будут раздавать бесплатные медицинские маски. В рамках городской акции планируется раздать прохожим около 10 тысяч средств защиты.

Так, в Ленинском районе получить маску бесплатно можно будет в городской поликлинике №44 и рынке «Зареческий». В Кировском районе волонтеры будут стоять на площади Салавата Юлаева, Гостиный двор и около ТРК «Иремель». В Октябрьском районе получить маску бесплатно можно будет в поликлиниках №43 и №38, а также в детской больнице №5.

Жители Калининского района смогут найти волонтеров около универмага «Май» и ТРЦ «Акварин». В Советском районе – неподалеку от ТЦ «Семья» и «Аркада». Средства защиты также будут раздавать на площади имени Орджоникидзе, сквере «Дубки» и на Коммунаров, 67 в Орджоникидзевском районе. В Демском районе акция пройдет на территории рынка «Южный» и гипермаркета Магнит на улице Дагестанской.

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