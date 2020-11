СК объявил в федеральный розыск 25-летнего жителя Башкирии, сбившего сотрудника ГИБДД

Следственный отдел по Кировскому району в Уфе разыскивает 25-летнего Артура Газизова из Стерлитамака, который совершил наезд на сотрудника ГИБДД.

По версии следствия, 3 ноября на парковке дома на улице Менделеева подозреваемый отказался выходить из машины по требованию сотрудников ДПС, после чего совершил наезд на одного из них. Позже он, уходя от преследования, наехал на дорожное ограждение и затем покинул автомобиль «MERCEDES-BENZ AMG GLE 43» и скрылся с места происшествия. Известно, что мужчина был лишен водительских прав, а также находился в розыске за другие административные правонарушения. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обращаться по телефонам: 8 (347) 251-62-51 или 02.

