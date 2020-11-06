Российские граждане будут управлять частью муниципальных бюджетов

После формирования предварительного бюджета озвучиваются сроки реализации. А затем идет утверждение проекта на собрании. Также он может быть обсужден во время опроса или при сборе подписей жителей. После того как инициатива поддержана, в местную администрацию передаются подписные листы, протоколы решения собрания. И теперь власть в течение месяца обязана принять решение о судьбе проекта.