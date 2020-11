Российские граждане будут управлять частью муниципальных бюджетов

В российских регионах завершается работа над законами об инициативном бюджетировании.

Аналогичный федеральный закон был принят летом, и теперь территории разрабатывают свои применительно к местным условиям. В документе прописаны правила, как будут взаимодействовать жители с властью, чтобы решать местные проблемы, и механизм принятия таких решений. Об этом информирует nashgorod.ru. На первом этапе, при подготовке жителями проекта, в роли инициатора может выступить группа не менее чем из 10 человек старше 16 лет. Они могут выдвинуть самые разные предложения, например, о строительстве дорог, благоустройстве скверов, ремонте зданий школ и детских садов. После формирования предварительного бюджета озвучиваются сроки реализации. А затем идет утверждение проекта на собрании. Также он может быть обсужден во время опроса или при сборе подписей жителей. После того как инициатива поддержана, в местную администрацию передаются подписные листы, протоколы решения собрания. И теперь власть в течение месяца обязана принять решение о судьбе проекта. Если жители выдвинули одновременно нескольких проектов, победитель будет определен в ходе конкурса комиссией, сформированной на основании решения местной администрации. Всю информацию о ходе работ, потраченных средствах, участии в проекте людей можно будет получить на сайте муниципалитета. Таким образом, реализацию проекта можно будет отслеживать практически в режиме реального времени. Владимир Путин дал поручение в ближайшие три года довести долю распределения региональных бюджетов с участием населения до пяти процентов. Это поможет сделать принятый закон. Но самое главное, благодаря ему жители смогут управлять территорией и чувствовать себя хозяевами на своей земле. «Очень часто люди намного лучше знают, что нужно им самим и их городу», - говорит секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В регионах население хочет участвовать в решении местных проблем и часто делает это эффективнее, чем некоторые чиновники. По данным сайта «Единой России», инициативному бюджетированию отведут одно из главных положений в народной программе партии при выборах в Государственную думу в будущем году. «На 2020 год на проект «Реальные дела» направлено всего 253,9 млн руб., в том числе 224,9 млн руб. (88,6%) – из бюджета Республики Башкортостан, 26,0 млн руб. (10,2%) – из местных бюджетов и 3,0 млн руб. (1,2%) – внебюджетное финансирование. Предусмотрена реализация 1 081 мероприятия. В 2020 году явное предпочтение (более трети инициатив граждан) отдано вопросам ремонта и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений: это общеобразовательные, музыкальные, спортивные школы, садики, дома культуры и т.д. На втором месте оказались вопросы благоустройства населённых пунктов, ремонт водопроводов, других инженерных сетей. Наряду с этим в рамках проекта устанавливаются детские и спортивные площадки, благоустраиваются памятники, обелиски и т.д. На данный момент мы уже начали подготовительную работу для реализации проекта «Реальные дела» в 2021 году. Благо субсидия на следующий год на эти цели утверждена в трехлетнем бюджете республики. Поэтому у депутатов уже сейчас есть возможность формировать перечни адресованных им наказов избирателей», - рассказала депутат Госсобрания Республики Башкортостан, координатор регионального партийного проекта «Реальные дела» Рузалия Хисматуллина.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter