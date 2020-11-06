Птичий грипп, воспитание Моргенштерна и дистанционка школьников. Итоги дня в Башкирии

Птичий грипп, воспитание Моргенштерна и дистанционка школьников. Итоги дня в Башкирии

6 ноября , 21:05ОбществоАнна КононоваPhoto: instagram Моргенштерна
Главные новости Башкирии 6 ноября.

В соседних Татарстане и Челябинской области выявили вспышку куриного гриппа. В Башкирии в связи с этим усилили ветеринарный контроль.

В Башкирии продолжается рост заболевших коронавирусом. Из-за плохой эпидобстановки часть школьников отправили на дистанционное обучение. Кроме того, учреждения допобразования будут проводить онлайн-занятия в течение ближайших двух недель.

В Башкирию продолжают поступать инвестиции. На этот раз четыре компании заявили о вложении 2,6 миллиарда рублей в развитие республики.

Известный оппозиционер Алексей Навальный решил перевоспитать рэпера Моргенштерна после его интервью у Юрия Дудя.

Посмотрел твое интервью, Алишер, и понял, что надо брать тебя в ФБК на перевоспитание. Бары, какие-то рестораны… Дадим тебе квадрокоптер и через месяц будешь снова ок. Попрыгаем вместе на «стене смерти», написал Навальный.

Совсем недавно глава Башкирии Радий Хабиров принял программу развития Уфы к 2024 году. Mkset подобно разобрал план благоустройства города.

Власти Башкирии решили продать семь предприятий за 1,7 миллиарда рублей. Доход с их продажи пойдет в казну республики.

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