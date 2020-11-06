Птичий грипп, воспитание Моргенштерна и дистанционка школьников. Итоги дня в Башкирии

Посмотрел твое интервью, Алишер, и понял, что надо брать тебя в ФБК на перевоспитание. Бары, какие-то рестораны… Дадим тебе квадрокоптер и через месяц будешь снова ок. Попрыгаем вместе на «стене смерти», написал Навальный.