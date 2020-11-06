Павел Ливинский: подстанция «Город» построена в рекордные сроки

Как сообщают “Новые известия”, торжественное мероприятие открытия цифровой подстанции, проходившее в присутствии министра энергетики РФ Александра Новака, главы Чечни Рамзана Кадырова и гендиректора компании «Россети» Павла Ливинского, должно было состояться еще в декабре прошлого года, но его пришлось отложить в связи с пандемией COVID-19.