Павел Ливинский: подстанция «Город» построена в рекордные сроки

В Грозном открылась первая цифровая подстанция «Город», которую компания «Россети» построила в рекордные сроки, всего за полгода.

Как сообщают “Новые известия”, торжественное мероприятие открытия цифровой подстанции, проходившее в присутствии министра энергетики РФ Александра Новака, главы Чечни Рамзана Кадырова и гендиректора компании «Россети» Павла Ливинского, должно было состояться еще в декабре прошлого года, но его пришлось отложить в связи с пандемией COVID-19. При мощности нового цифрового объекта энергетической компании “Россети” в 80 МВА подстанция “Город” становится основным центром питания электроэнергией столицы Чечни. Она обеспечит надежное снабжение электроэнергией свыше 300 тысяч жителей Грозного, 80 важных и социально значимых объектов Чеченской столицы, в том числе аэропорта. Благодаря подстанции станет возможным присоединение новых потребителей, а это приведет к процессу ускорения социально-экономического развития Чечни. Как говорит Новак, развитие экономики в Чеченской Республике является важным для российского руководства. Появление высокотехнологичной современной подстанции будет способствовать достижению поставленных целей. Благодаря компанию «Россети» за проделанную работу, глава Чечни заявил, что республикой выполнена задача, чтобы свет появился в каждом доме. И теперь целью является создание современных и долговечных сетей. «Подстанция «Город» построена в рекордные сроки, за полгода», - говорит Павел Ливинский. По словам энергетика, ее ввод ясно продемонстрировал, насколько эффективна концепция «Цифровая трансформация 2030» для региона и его населения. Управление объектом происходит в удаленном режиме при полной наблюдаемости. Все это обеспечивает надежность высшего уровня. При создании подстанции использовалось оборудование только российского производства. Объект способен в автоматическом режиме вести регистрацию аварийных событий, сбор и передачу телеинформации.

