«Надо брать тебя на перевоспитание»: Навальный публично обратился к Моргенштерну

В ходе разговора интервьюер не раз спрашивал его про политику и отношение к ней. Рэпер отвечал немногословно. В частности, Алишер дал понять, что относится к политике нейтрально и не собирается быть оппозиционером, как раньше. Также он назвал Владимира Путина и Алексея Навального «красавчиками», но не за достижения в сфере политики, а за внешность и стремление привлечь внимание.