«Надо брать тебя на перевоспитание»: Навальный публично обратился к Моргенштерну

Алексей Навальный решил обратиться к рэперу Моргенштерну после просмотра интервью на youtube-канале «Дудь». Он сказал, что музыканта нужно перевоспитать.

— Посмотрел твое интервью, Алишер, и понял, что надо брать тебя в ФБК на перевоспитание. Бары, какие-то рестораны… Дадим тебе квадрокоптер и через месяц будешь снова ок. Попрыгаем вместе на «стене смерти», написал Навальный в соцсетях. В ходе разговора интервьюер не раз спрашивал его про политику и отношение к ней. Рэпер отвечал немногословно. В частности, Алишер дал понять, что относится к политике нейтрально и не собирается быть оппозиционером, как раньше. Также он назвал Владимира Путина и Алексея Навального «красавчиками», но не за достижения в сфере политики, а за внешность и стремление привлечь внимание.

