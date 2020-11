Сегодня, 6 ноября, стало известно ещё об одном погибшем от коронавируса.

По данным Минздрава, за минувшие сутки скончался 71-летний житель Уфы. У мужчины помимо коронавируса диагностировали сопутствующие заболевания: хронический обструктивный бронхит, пневмосклероз, хроническую ишемическая болезнь сердца. Напомним, всего с начала пандемии от Covid-19 умерли 58 человек. Накануне скончалась 52-летняя уфимка. За сутки коронавирус подтвердился ещё у 99 жителей Башкирии.

