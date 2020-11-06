Лаборатории Пермского края провели свыше 825 тысяч исследований на COVID-19

Лаборатории Пермского края провели свыше 825 тысяч исследований на COVID-19

Вчера, 23:53ОбществоPhoto: pixabay.com
Согласно данным, полученным на 3 ноября, лаборатории Пермского края провели 825,1 тысячу исследований анализов, сданных в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Как сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу краевого управления Роспотребнадзора, в течение всей прошлой недели специалисты проводили в среднем по 7,8 тысяч исследований ежедневно в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Пермского края» и в организациях здравоохранения региона.

Сегодня в стране прошел регистрацию ряд произведенных в России тест-систем, которые используются для исследований на коронавирус.

На утро 5 ноября в Пермском крае зафиксировано 14226 случаев коронавирусной инфекции. 9398 жителей края избавились от болезни. 691 случай закончился летальным исходом.

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