Лаборатории Пермского края провели свыше 825 тысяч исследований на COVID-19

Как сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу краевого управления Роспотребнадзора, в течение всей прошлой недели специалисты проводили в среднем по 7,8 тысяч исследований ежедневно в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Пермского края» и в организациях здравоохранения региона.