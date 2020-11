Имущество экс-депутата в Башкирии на 18 млн рублей заберут в доход государства

Верховный суд Башкирии оставил в силе решение Балтачевского межрайонного суда об обращении в доход государства имущества экс-депутата Балтачевского района Виля Шафикова и членов его семьи, сообщает региональная прокуратура.

Ранее, по данным ведомства, супруга и несовершеннолетние дети депутата в 2016 и 2018 годах приобрели три квартиры в Уфе и автомобиль. Имущество оценивается в более 18 миллионов рублей. Тогда чиновник не смог подтвердить законность происхождения, на которые купили имущество. В связи с этим прокуратура подала иск в суд об обращении недвижимости и авто в доход государства. Суд удовлетворил требования прокурора. Однако, депутат не согласился с решением и попытался обжаловал его в ВС Башкирии. Суд не удовлетворил апелляционную жалобу.

