ФАС выдала предписание компании CORNING о прекращении антиконкурентных соглашений

Год назад Евразийская экономическая комиссия уже рассматривала это дело. Там сделали выводы о наличии в 2017 году демпингового импорта на рынок ЕАЭС со стороны американских и японских производителей, а также воздействии этого импорта на финансовые показатели российской отрасли производства оптического волокна.