ФАС выдала предписание компании CORNING о прекращении антиконкурентных соглашений

ФАС России вынесла решение в адрес американской компании CORNING, которая фактически нарушила в России закон о защите конкуренции.

Осенью прошлого года ФАС возбудила дело в отношении компании Corning Inc, а также четырех российских заводов по производству оптических кабелей. Выяснилось, что американская организация заключила с этими заводами соглашение, согласно которому они были вынуждены покупать оптическое волокно исключительно производства Corning. Издание Advis.ru сообщает, что ФАС России признала эти соглашения антиконкурентными и выдала предписание об их прекращении. Год назад Евразийская экономическая комиссия уже рассматривала это дело. Там сделали выводы о наличии в 2017 году демпингового импорта на рынок ЕАЭС со стороны американских и японских производителей, а также воздействии этого импорта на финансовые показатели российской отрасли производства оптического волокна. Инициатором рассмотрения ФАС стал созданный при участии РОСНАНО и Газпромбанка саранский завод «Оптиковолоконные системы». С момента запуска продукция компании преимущественно отправлялась за рубеж, потому что внутри страны организация находилась в ущемленном положении. Руководство компании рассказало, что все основные мировые производители оптоволокна – США, Китай, Индия, Япония – всеми силами защищают внутренний рынок и помогают производителям развиваться. «На этом фоне отечественные производители после снижения с 15 до 0% импортных пошлин на волоконно-оптический кабель и до 3% импортных пошлин на оптическое волокно остаются незащищенными в конкуренции с иностранными производителями», - отметили в компании. По словам гендиректора «Оптиковолоконных систем» Андрея Николаева, решение ФАС подтверждает то, что доминирующее положение конкурентов не всегда достигалось рыночными подходами. «Надеемся, что вынесенное ФАС решение будет способствовать развитию конкуренции на российском рынке оптического волокна», - добавил он. Николаев также выразил надежду, что в России получится обеспечить рентабельность инвестиций в развитие производства и внедрение новых технологий, что приведет к возможности целиком покрывать российский спрос на оптоволокно за счет собственного производства.

