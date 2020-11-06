Часть школьников в Башкирии перейдет на дистанционное обучение

По рекомендациям региональных Минздрава и Роспотребнадзора, школьники с первого по пятый класс, а также одинадцатиклассники с 9 по 22 ноября будут учиться очно. Остальные, ученики 6-10 классов, переходят на дистанционное обучение.
Кроме того, малокомплектные школы с учащимися не более 75 детей продолжают очное обучение.
Учреждения допобразования в ближайшие две недели проведут занятия дистанционно.
Напомним, из-за роста заболевших коронавирусом среди студентов вузом было принято решение о переходе всех курсов на дистанционку. Как отметил министр образования Башкирии Айбулат Хажин, по обучению выпускников решение будет приниматься по ситуации.