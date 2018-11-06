В Уфе нет второй смены только в пяти школах из 128

Сегодня, 6 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы республики Радий Хабиров вновь заострил внимание на необходимости строительства школ, детских садов и поликлиник с участием компаний-застройщиков.

Министр образования Башкирии Гульназ Шафикова уточнила, что самая напряженная ситуация с обеспечением детей школами сложилась в Уфе и Иглинском районе. Что касается столицы республики, оказывается, из 128 школ, по словам министра, только 4 или 5 школ ведут занятия без второй смены.

В теме жилищного строительства актуальной остается также и ситуация с обманутыми дольщиками. По данным Госкомстроя РБ, в реестре обманутых дольщиков состоя 2100 человек, а всего в несданных объектах числятся 6000 квартир.

- У нас в плане жилищного строительства такие основных задачи: решить проблему обманутых дольщиков и добиться, чтобы жилищное строительство велось с обязательным формированием социальной инфраструктуры, - подчеркнул Радий Хабиров. – Надеюсь, застройщики вникнут в ситуацию и пойдут навстречу. Возможно, какое-то время будет наблюдаться спад объемов введения жилья, но я уверен, потом ситуация значительно улучшится.