Фото: pxhere.com
В «Сбербанке» опровергли информацию о новой утечке секретных данных
Сегодня, 16:33Общество
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Накануне в интернете появились сведения о том, каким образом «Сбербанк» проверяет функционирование своих систем.
В пресс-службе кредитной организации сообщили, что их информационные системы никто не взламывал. Об этом пишет RNS.
Представители «Сбербанка» рассказали, что данные, на которые ссылаются СМИ, не являются секретными. Они не содержат банковской, коммерческой тайны и персональных данных работников и клиентов финансового учреждения.
Выложенные в общий доступ файлы могли передаваться подрядчикам через интернет. Это необходимо для выполнения производственных задач. Информация не является конфиденциальной и не может быть использована в преступных целях, подытожили в пресс-службе «Сбербанка».
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