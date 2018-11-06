В «Сбербанке» опровергли информацию о новой утечке секретных данных

В пресс-службе кредитной организации сообщили, что их информационные системы никто не взламывал. Об этом пишет RNS.

Представители «Сбербанка» рассказали, что данные, на которые ссылаются СМИ, не являются секретными. Они не содержат банковской, коммерческой тайны и персональных данных работников и клиентов финансового учреждения.