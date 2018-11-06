В России в 2,5 раза сократят число точек по продаже алкоголя и табака

Документ предусматривает снижение в РФ в более чем в 2,5 раза количества торговых мест, реализующих алкогольную и табачную продукцию. Об этом пишет RNS.

Предполагается, что число магазинов, продающих спиртное и сигареты, снизится до 50 на 100 000 населения. Власти решили, что снижение количества магазинов по продаже вредной для здоровья продукции увеличит продолжительность жизни граждан. Планируется, что к 2030 году средняя продолжительность жизни в России составит 80 лет. Сейчас данный показатель равен 72,7 года.

Специалисты называют ценовые, временные и пространственные ограничения наиболее лучшим способом для снижения потребления алкоголя и табака и, как следствие, увеличения продолжительности жизни.