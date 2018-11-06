В Башкирии ужесточили приговор завкафедрой аграрного университета за взятки
Сегодня, 13:10ОбществоНадежда ВалитоваФото: Кристина Дейнеко./ Mkset.ru
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Верховный суд республики изменил приговор 59-летнему заведующему кафедрой Башкирского государственного аграрного университета.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, в июне прошлого года обвиняемый предложил первокурснице взятку в размере от 13 до 15 тысяч рублей за сданный экзамен по микроэкономике без фактической проверки знаний. Девушка тут же обратилась в правоохранительные органы. Когда он получил 12 тысяч в "зачетке", его задержали с поличным.
Советский районный суд Уфы ранее приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и штрафом в размере 30 тысяч рублей.
Прокуратура, тем не менее, приговор обжаловала в апелляционном порядке.
Штраф руководителю увеличили до 130 тысяч рублей.
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