В Башкирии ужесточили приговор завкафедрой аграрного университета за взятки

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, в июне прошлого года обвиняемый предложил первокурснице взятку в размере от 13 до 15 тысяч рублей за сданный экзамен по микроэкономике без фактической проверки знаний. Девушка тут же обратилась в правоохранительные органы. Когда он получил 12 тысяч в "зачетке", его задержали с поличным.