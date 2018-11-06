В Башкирии учителей отправили в отпуск без содержания на время осенних каникул

Сегодня, 6 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы республики Радий Хабиров потребовал разобраться с ситуацией в Баймакском районе, где, по его сведениям, школьные учителя были отправлены в отпуск без содержания на время осенних каникул.

- Мне сообщили об этом сразу после того, как я вернулся из поездки в Баймакский район, - пояснил руководитель республики.

Он призвал к ответу главы Баймакского района Ильшата Ситдикова, однако тот по видеосвязи не смог ничего объяснить по существу заданных вопросов.

- Не совершайте глупых поступков и отвечайте за свои слова. Иначе наговорите, как девушка в одном из регионов, после ее слов вся страна встает на дыбы, - обратился к чиновникам Радий Хабиров. – Не надо меня вводить в заблуждение, доверие – это очень важно. Если я перестану вам доверять, то мы не сможем вместе работать.