В Башкирии после публикации в СМИ онкобольному назначат лечение
2 ноября Медиакорсеть сообщала о 59-летнем онкобольном Янгали Файзуллине, который, по словам родственников, медленно умирал дома без соответствующей медицинской помощи.
Главный врач Бурзянской центральной больницы Ильмир Фаткуллин пообещал нашему корреспонденту, что судьба больного будет взята под его личный контроль в тот же день. Сегодня, 6 ноября, стало известно, что жителя деревни Киекбаево 3 ноября по указу главврача поместили в паллиативное отделение районной больницы в селе Байназарово.
- Состояние больного не тяжелое, соответствует его болезни. Мы провели осмотр и назначили лечение. С сегодняшнего дня его лечением также будет заниматься онколог. Я связывался с уфимскими врачами, мне там сообщили, что он не нуждается в оперативном лечении. Наш онколог совместно с врачами Республиканского онкодиспансера разработает тактику лечения, - сообщил он.
Ильмир Фаткуллин также рассказал, что Янгали Файзуллину будет оказана помощь с оформлением инвалидности. Жительница села Киекбаево Хадича подтвердила слова врача.
- Да, его забрали, положили в Байназаровскую больницу, это от нашей деревни в 50 километрах. Поэтому его братья по очереди за ним присматривают. По их словам, Янгали совсем плохо, уже почти не кушает, сильно опухли ноги. Он умирает, - рассказала она.
Напомним, потемнение в легких Янгали Файзуллина обнаружили во время выездного флюорографического обследования. Только через месяц лечения от туберкулеза у него заподозрили рак. После этого мужчина только спустя три месяца смог оказаться на приеме у врача республиканского онкодиспансера. Близкие мужчины считают, что драгоценное время на его лечение упущено из-за врачебной бюрократии.