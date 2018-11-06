В Башкирии после публикации в СМИ онкобольному назначат лечение

Главный врач Бурзянской центральной больницы Ильмир Фаткуллин пообещал нашему корреспонденту, что судьба больного будет взята под его личный контроль в тот же день. Сегодня, 6 ноября, стало известно, что жителя деревни Киекбаево 3 ноября по указу главврача поместили в паллиативное отделение районной больницы в селе Байназарово.

- Состояние больного не тяжелое, соответствует его болезни. Мы провели осмотр и назначили лечение. С сегодняшнего дня его лечением также будет заниматься онколог. Я связывался с уфимскими врачами, мне там сообщили, что он не нуждается в оперативном лечении. Наш онколог совместно с врачами Республиканского онкодиспансера разработает тактику лечения, - сообщил он.

Ильмир Фаткуллин также рассказал, что Янгали Файзуллину будет оказана помощь с оформлением инвалидности. Жительница села Киекбаево Хадича подтвердила слова врача.

- Да, его забрали, положили в Байназаровскую больницу, это от нашей деревни в 50 километрах. Поэтому его братья по очереди за ним присматривают. По их словам, Янгали совсем плохо, уже почти не кушает, сильно опухли ноги. Он умирает, - рассказала она.