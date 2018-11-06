Уфимская мэрия: маршруты 51 и 51А не отменены

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Информацию СМИ об отмене маршрутов 51 и 51А в связи с транспортной реформой администрация Уфы опровергает.
Сюжеты: Уфалогия: Транспорт
В пресс-службе мэрии города уточняют, что прекращена деятельность курсировавших ранее по этим маршрутам автобусов малой вместимости.
- После комиссионных проверок у них были выявлены нарушения порядка организации пассажирских перевозок. В частности, отсутствие маршрутных карт, - сообщает мэрия.
На данный момент указанные маршруты обслуживаются автобусами большой вместимости ГУП «Башавтотранс». Их всего 52.
Напомним, с середины октября по поручению главы Радия Хабирова в Уфе началась борьба с нелегальными перевозчиками.
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