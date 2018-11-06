Соцсети обяжут проверять подлинность мобильных номеров владельцев аккаунтов

Соответствующее постановление подписал глава Кабинета министров России Дмитрий Медведев. Об этом информирует RNS.

Власти РФ хотят получить возможность идентифицировать лиц, которые проявляют активность в интернете. В документе правительства сказано, что владелец мессенджера должен идентифицировать владельцев аккаунтов с помощью мгновенных сообщений. Благодаря этому можно будет установить данные об абонентском номере подвижной радиотелефонной связи.

Хозяин паблика должен предоставить соцсети актуальный номер своего мобильного телефона. Для этого пользователю необходимо будет совершить действия с помощью данного номера, которое позволит подтвердить его актуальность на данный момент. Для получения доступа к своей страничке владельца аккаунта обяжут подтвердить, что он пользуется номером официально зарегистрированным на него.

Соцсети будут проверять подлинность номеров путем обращения к мобильному оператору через электронные каналы связи. Оператор должен будет ответить на запрос в течение 20 минут после обращения. В случае если мессенджер не получит ответ на запрос в указанное время, то идентификация будет считаться не пройденной.

Постановление правительства запрещает соцсетям разрешать владельцам аккаунтов пересылать электронные сообщения без прохождения процедуры идентификации. Новые правила начнут действовать через 180 дней после со дня их официальной публикации.

Отдельный пункт документа предусматривает, что в случае расторжения договора с мобильным оператором, последний должен уведомить об этом администрацию социальных сетей. На это у оператора есть один день.