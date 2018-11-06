Российские химики нашли в слюне сибирского медведя эффективный антибиотик
Научные сотрудники Института биоорганической химии Российской академии наук (ИБХ РАН) работают над подтверждением гипотезы о том, что в пасти любого хищного животного есть микрофлора, сопротивляющаяся инфекциям в процессе поедания падали и сырого мяса.
Благодаря открытию в дальнейшем можно будет найти средство против антимикробной резистентности, которая является одной из глобальных научных проблем в медицине. Об этом сообщает информационный портал Известия.
Кроме того обнаруженные соединения показали свою эффективность против золотистого стафилококка.
Директор ИБХН РАН, академик Александр Габибов говорит о том, что они с коллегами уже нашли подтверждение этой гипотезы.
Открытие произошло благодаря тому, что ученые смогли использовать вещество амикумацин для производства новых средств, к которым у бактерий пока нет устойчивости. Вещество было обнаружено ранее, однако прежде не использовалось в данном направлении. Его добыли из образцов слюны сибирского медведя. Возможно найти эти соединения стало благодаря новой технологии ИБХ - микрофлюидному высокопроизводительному скринингу биоразнообразия.
Данная технология подразумевает использование веществ в образцах слюны не только медведей, но и других хищников.
Вместе с сотрудниками Института стволовых клеток человека, ученые ИБХ собираются изучать методом микрофлюидного скрининга хищных птиц и рыб, диких кабанов, а также комодского варана.
Ряд российских ученых уже отметили высокий потенциал данной методики и широкий диапазон его применения.