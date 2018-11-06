Российские химики нашли в слюне сибирского медведя эффективный антибиотик

Благодаря открытию в дальнейшем можно будет найти средство против антимикробной резистентности, которая является одной из глобальных научных проблем в медицине. Об этом сообщает информационный портал Известия.

Кроме того обнаруженные соединения показали свою эффективность против золотистого стафилококка.

Директор ИБХН РАН, академик Александр Габибов говорит о том, что они с коллегами уже нашли подтверждение этой гипотезы.

Открытие произошло благодаря тому, что ученые смогли использовать вещество амикумацин для производства новых средств, к которым у бактерий пока нет устойчивости. Вещество было обнаружено ранее, однако прежде не использовалось в данном направлении. Его добыли из образцов слюны сибирского медведя. Возможно найти эти соединения стало благодаря новой технологии ИБХ - микрофлюидному высокопроизводительному скринингу биоразнообразия.

Данная технология подразумевает использование веществ в образцах слюны не только медведей, но и других хищников.

Вместе с сотрудниками Института стволовых клеток человека, ученые ИБХ собираются изучать методом микрофлюидного скрининга хищных птиц и рыб, диких кабанов, а также комодского варана.