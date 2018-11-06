На юго-востоке Башкирии появится еще один туристический маршрут

О новой туристической тропе сообщает «Башинформ» со ссылкой на блогера, путешественника Раиса Габитова. Маршрут будет носить название Большая тропа. Он уже промаркирован и захватывает природные достопримечательности ближайших районов: Малиновая гора, Инзерские зубчатки, горный хребет Кумардак и Иремель. Длина тропы составляет более ста км.

Маршрут берет начало с детского лагеря «Горное ущелье», далее следует по ущелью мимо водопада, скал «Чертов палец» и «Слоник». Путь также проходит через выявленного этим летом памятника с изображением птицы. Археологи утверждают, что этот петроглиф стилистически напоминает бронзовые идолы эпохи раннего железа Урала и Западной Сибири.