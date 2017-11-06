В двух районах Башкирии снят карантин по ящуру

Ограничение действовало 21 день, за это время уничтожено более тысячи голов домашнего скота.

Сегодня истекает срок карантина по ящуру объявленный в двух районах Башкирии 16 октября, напомним согласно законодательству ограничения вводятся сроком на 21 день с возможностью продления. Судя по тому, что правительство региона не опубликовало документы о продлении карантина, можно сделать вывод что опасности нет.

За три недели в Туймазинском и Буздякском районах в качестве мер по недопущению дальнейшего распространения были уничтожены более тысячи голов домашней скотины. Как сообщал в начале ноября телеканал БСТ, в качестве компенсации жителям было выплачено 38 миллионов рублей, эти деньги можно будет потратить на покупку новой скотины, но при одном условии – животные должны быть привиты.