Власти Башкирии решили отпраздновать в пандемию 210-летие победы над Наполеоном

Власти Башкирии решили отпраздновать в пандемию 210-летие победы над Наполеоном
Власти Башкирии решили отпраздновать в пандемию 210-летие победы над Наполеоном
Вчера, 11:08ОбществоВалерия ПанаеваФото: riamo.ru
Соответствующий указ Хабиров подписал 1 октября. Мероприятия планируют провести в 2022 году.

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о подготовке празднования на территории Башкирии 210-летия победы России в Отечественной войне 1812 года.

Согласно тексту указа, поручено образовать комитет по подготовке к празднику и утвердить план мероприятий.

Вместе с этим в конце сентября Радий Хабиров поручил подчиненным «сворачивать» форумы и массовые мероприятия после «бурного лета».

— Мы в ходе на оперативном штабе договорились максимально сократить количество публичных мероприятий, — сообщил глава.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что массовые мероприятия по всей стране в связи с пандемией отменены. Позже ведомство уточнило, что главы регионов по-прежнему сами принимают решение о возможности проведения массовых мероприятий.

По данным Роспотребнадзора Башкирии, на всех массовых мероприятиях не должно присутствовать более 500 человек. На спортивные матчи будут пускать 30% зрителей и только при предъявлении справок и сертификатов о вакцинации, а также с соблюдением социальной дистанции.

Ранее Минздрав Башкирии озвучил конкретные сроки пятой волны коронавируса. По данным ведомства, пятая волна пандемии придется на январь-февраль 2022 года.

По данным оперштаба на 5 октября, число заболевших коронавирусом в Башкортостане превысило 69 тысяч человек. Только за сутки ковид подтвердился у 497 человек. Жертвами коронавируса за 24 часа стали 27 пациентов.

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