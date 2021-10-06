Власти Башкирии решили отпраздновать в пандемию 210-летие победы над Наполеоном

По данным Роспотребнадзора Башкирии, на всех массовых мероприятиях не должно присутствовать более 500 человек. На спортивные матчи будут пускать 30% зрителей и только при предъявлении справок и сертификатов о вакцинации, а также с соблюдением социальной дистанции.