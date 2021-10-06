ВКонтакте запустит первый акселератор для разработчиков мини-приложений

«Мы постоянно предлагаем разработчикам новые способы поддержки — помогаем как финансово, с помощью грантовых программ, так и экспертно. Например, в прошлом году, когда больше 20 миллионов школьников и студентов оказались дома из-за пандемии, мы создали программу VK Fresh Code на платформе VK Mini Apps. Это позволило дать больше возможностей для онлайн-обучения и мотивировать начинающих разработчиков. В этот раз в рамках Fresh Code мы предлагаем уникальный шанс презентовать свой проект инвесторам и начать свой путь в новом акселераторе стартапов. Это отличная возможность для старта своего бизнеса».