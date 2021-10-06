ВКонтакте запустит первый акселератор для разработчиков мини-приложений

ВКонтакте запустит первый акселератор для разработчиков мини-приложений

ВКонтакте запустит первый акселератор для разработчиков мини-приложений

Вчера, 16:17
Общество
Фото: Вконтакте
Лучшие разработчики получат денежные гранты и смогут первыми присоединиться к акселератору стартапов ВКонтакте.

ВКонтакте запускает Fresh Code — грантовую программу, которая поможет авторам мини-приложений создать проект, опубликовать его в каталоге ВКонтакте и представить инвесторам. Лучшие разработчики получат денежные гранты и смогут первыми присоединиться к акселератору стартапов ВКонтакте, который скоро начнёт свою работу. Также ВКонтакте поддержит авторов лучших сервисов грантами по 150 тысяч рублей.

Грантовая программа Fresh Code

Грантовая программа Fresh Code от ВКонтакте создана для разработчиков мини-приложений и тех, кто хочет научиться их создавать. Конкурс открыт до 10 декабря.

В рамках Fresh Code пройдут встречи с инвесторами и Командой ВКонтакте. На финальном питчинге лидеры программы представят свои проекты инвесторам, готовым вложить в их развитие деньги и знания. Среди них — Максим Заикин, ведущий трекер акселераторов Университета ИТМО и StartupDrive от «Газпром нефти», а также Андрей Попов, ведущий трекер корпоративных акселераторов ФРИИ и глава акселерационных платформ Mesto.

Побороться за грант на Fresh Code могут физические лица — авторы мини-приложений старше 14 лет. При этом неважно, создан проект независимым разработчиком, командой энтузиастов или с поддержкой бизнеса. Один участник может претендовать на грант с несколькими сервисами. Чтобы подать заявку на участие в программе, нужно заполнить форму: vk.cc/freshcode. Подробнее о проекте Fresh Code можно узнать здесь.

Акселератор стартапов

Позже ВКонтакте запустит собственный акселератор — программу поддержки для авторов мини-приложений. Его партнёром выступит сообщество для предпринимателей Mesto. Акселератор открыт для всех разработчиков, но участники Fresh Code смогут присоединиться к нему первыми. Они научатся запускать проекты, усиливать команду и привлекать инвестиции.

Глеб Воронцов, руководитель платформы для разработчиков ВКонтакте:

«Мы постоянно предлагаем разработчикам новые способы поддержки — помогаем как финансово, с помощью грантовых программ, так и экспертно. Например, в прошлом году, когда больше 20 миллионов школьников и студентов оказались дома из-за пандемии, мы создали программу VK Fresh Code на платформе VK Mini Apps. Это позволило дать больше возможностей для онлайн-обучения и мотивировать начинающих разработчиков. В этот раз в рамках Fresh Code мы предлагаем уникальный шанс презентовать свой проект инвесторам и начать свой путь в новом акселераторе стартапов. Это отличная возможность для старта своего бизнеса».

ВКонтакте регулярно поддерживает IT-специалистов: запускает грантовые и образовательные программы, проводит соревнования. Так, недавно ВКонтакте подвела итоги чемпионата VK Cup: сильнейшие разработчики и дизайнеры разделили призовой фонд в 3,72 млн рублей. Также ВКонтакте проводит IT-марафон «Вездекод» в разных регионах России: его последний в этом году этап состоится в Калининграде с 23 по 24 октября.

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