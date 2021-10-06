ВКонтакте запустит первый акселератор для разработчиков мини-приложений

ВКонтакте запускает Fresh Code — грантовую программу, которая поможет авторам мини-приложений создать проект, опубликовать его в каталоге ВКонтакте и представить инвесторам. Лучшие разработчики получат денежные гранты и смогут первыми присоединиться к акселератору стартапов ВКонтакте, который скоро начнёт свою работу. Также ВКонтакте поддержит авторов лучших сервисов грантами по 150 тысяч рублей.
Грантовая программа Fresh Code от ВКонтакте создана для разработчиков мини-приложений и тех, кто хочет научиться их создавать. Конкурс открыт до 10 декабря.
В рамках Fresh Code пройдут встречи с инвесторами и Командой ВКонтакте. На финальном питчинге лидеры программы представят свои проекты инвесторам, готовым вложить в их развитие деньги и знания. Среди них — Максим Заикин, ведущий трекер акселераторов Университета ИТМО и StartupDrive от «Газпром нефти», а также Андрей Попов, ведущий трекер корпоративных акселераторов ФРИИ и глава акселерационных платформ Mesto.
Побороться за грант на Fresh Code могут физические лица — авторы мини-приложений старше 14 лет. При этом неважно, создан проект независимым разработчиком, командой энтузиастов или с поддержкой бизнеса. Один участник может претендовать на грант с несколькими сервисами. Чтобы подать заявку на участие в программе, нужно заполнить форму: vk.cc/freshcode. Подробнее о проекте Fresh Code можно узнать здесь.
Позже ВКонтакте запустит собственный акселератор — программу поддержки для авторов мини-приложений. Его партнёром выступит сообщество для предпринимателей Mesto. Акселератор открыт для всех разработчиков, но участники Fresh Code смогут присоединиться к нему первыми. Они научатся запускать проекты, усиливать команду и привлекать инвестиции.
Глеб Воронцов, руководитель платформы для разработчиков ВКонтакте:
«Мы постоянно предлагаем разработчикам новые способы поддержки — помогаем как финансово, с помощью грантовых программ, так и экспертно. Например, в прошлом году, когда больше 20 миллионов школьников и студентов оказались дома из-за пандемии, мы создали программу VK Fresh Code на платформе VK Mini Apps. Это позволило дать больше возможностей для онлайн-обучения и мотивировать начинающих разработчиков. В этот раз в рамках Fresh Code мы предлагаем уникальный шанс презентовать свой проект инвесторам и начать свой путь в новом акселераторе стартапов. Это отличная возможность для старта своего бизнеса».
ВКонтакте регулярно поддерживает IT-специалистов: запускает грантовые и образовательные программы, проводит соревнования. Так, недавно ВКонтакте подвела итоги чемпионата VK Cup: сильнейшие разработчики и дизайнеры разделили призовой фонд в 3,72 млн рублей. Также ВКонтакте проводит IT-марафон «Вездекод» в разных регионах России: его последний в этом году этап состоится в Калининграде с 23 по 24 октября.