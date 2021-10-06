В Центробанке высоко оценили вероятность повышения инфляции

Глава департамента ЦБ по денежно-кредитной политике Кирилл Тремасов заявил, что регулятор, вероятно, в октябре пересмотрит прогноз по инфляции в сторону повышения.

Как сообщает iz.ru, Тремасов рассказал, прогноз инфляции на июль составляет 5,7–6,2% и, судя по текущим данным, она движется «скорее выше верхней границы», поэтому прогноз может быть пересмотрен в сторону повышения. Тремасов отметил, что за минувший месяц произошло повышение цен на мясную и молочную продукцию и «борщевой набор», что является дополнительными проинфляционными факторами. Также, по его словам, прогноз по ВВП на июль составляет 4–4,5% роста и, по последней статистике, экономика движется по верхней границе прогноза.

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