В Центробанке высоко оценили вероятность повышения инфляции

В Центробанке высоко оценили вероятность повышения инфляции
В Центробанке высоко оценили вероятность повышения инфляции
Вчера, 14:04ОбществоФото: wikimedia.org
Глава департамента ЦБ по денежно-кредитной политике Кирилл Тремасов заявил, что регулятор, вероятно, в октябре пересмотрит прогноз по инфляции в сторону повышения.

Как сообщает iz.ru, Тремасов рассказал, прогноз инфляции на июль составляет 5,7–6,2% и, судя по текущим данным, она движется «скорее выше верхней границы», поэтому прогноз может быть пересмотрен в сторону повышения.

Тремасов отметил, что за минувший месяц произошло повышение цен на мясную и молочную продукцию и «борщевой набор», что является дополнительными проинфляционными факторами.

Также, по его словам, прогноз по ВВП на июль составляет 4–4,5% роста и, по последней статистике, экономика движется по верхней границе прогноза.

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