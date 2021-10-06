В Роспотребнадзоре Башкирии призвали родителей школьников не кормить детей

По словам министра, за 2020–2021 год было проведено 599 выездов в школы. Чаще всего в пищеблоках нарушали технологию приготовления блюд — в прошлом году было выявлено 27,9% таких нарушений, а в этом — 4%. Также в 2020 году в 8,9% школах отсутствовала необходимая документация, в 2021 — 6,7%. 3,9% нарушений в 2020 и 1,5% в 2021 году были связаны с использованием просроченной продукции, 5,4% и 1% соответственно — запрещенных продуктов.