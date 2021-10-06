В Роспотребнадзоре Башкирии призвали родителей школьников не кормить детей

Вопрос школьного питания сегодня обсудили в Центре управления республики Башкирия (ЦУР). В ответ на поступившие в Центр 480 обращений от обеспокоенных родителей, представитель Роспотребнадзора Башкирии, начальник надзора по гигиене детей и подростков Римма Ахметшина признала, что дети действительно отказываются от школьного горячего питания.
Ахмешина объяснила это явление тем, что дети плотно завтракают дома и потом попросту не успевают проголодаться к обеденному времени. Представитель регионального Роспотребнадзора рекомендовала отправлять детей на занятия голодными, но заметила, что допускается употребить стакан молока или яблоко.
Нужно чтоб ребенок был голодный и съел весь представленный ему рацион в школе.Римма Ахметшина
Заметим, что буквально месяц назад, 7 сентября на оперативном совещании в Правительстве Башкирии министр торговли региона Алексей Гусев сообщи о том, что ходе проверок школ республики был выявлен ряд нарушений, включая использование просроченной и запрещенной продукции.
По словам министра, за 2020–2021 год было проведено 599 выездов в школы. Чаще всего в пищеблоках нарушали технологию приготовления блюд — в прошлом году было выявлено 27,9% таких нарушений, а в этом — 4%. Также в 2020 году в 8,9% школах отсутствовала необходимая документация, в 2021 — 6,7%. 3,9% нарушений в 2020 и 1,5% в 2021 году были связаны с использованием просроченной продукции, 5,4% и 1% соответственно — запрещенных продуктов.