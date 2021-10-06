В Минсельхозе РФ оценили влияние погодных бедствий на урожай зерновых

Согласно прогнозам Минсельхоза РФ, в текущем году ожидается рост урожая тепличных овощей до 7 миллионов тонн, плодов и ягод - 1,5 миллиона тонн. Также сбор масличных культур и сахарной свеклы будет значительным, что позволит полностью обеспечить внутренние потребности рынка. Более того, наблюдается рост и в производстве мясной и молочной продукции.