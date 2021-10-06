В Минсельхозе РФ оценили влияние погодных бедствий на урожай зерновых

В Минсельхозе РФ оценили влияние погодных бедствий на урожай зерновых
В Минсельхозе РФ оценили влияние погодных бедствий на урожай зерновых
Вчера, 23:56ОбществоФото: pxhere.com
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, с которыми аграрии России столкнулись в текущем году, продовольственная безопасность страны будет обеспечена, сообщил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в своем выступлении на выставке «Золотая осень» сообщил, что урожайность сельскохозяйственных культур в текущем году будет достойной, несмотря на погодные бедствия, наблюдавшиеся в регионах страны, сообщает Kp.ru.

По мнению Дмитрия Патрушева, этому сопутствовали применение современных технологий и слаженный труд российские аграриев.

«Уверен, что мы соберем достойный урожай, который и на сегодня уже обеспечивает наши внутренние потребности, а в дальнейшем сможет гарантировать экспортный потенциал, который есть у Российской Федерации», - прокомментировал министр.

Так, по данным ведомства, на сегодняшний день уже намолочено 108 миллионов тонн зерновых, что значительно превышает внутреннюю потребность.

Согласно прогнозам Минсельхоза РФ, в текущем году ожидается рост урожая тепличных овощей до 7 миллионов тонн, плодов и ягод - 1,5 миллиона тонн. Также сбор масличных культур и сахарной свеклы будет значительным, что позволит полностью обеспечить внутренние потребности рынка. Более того, наблюдается рост и в производстве мясной и молочной продукции.

Как заметили в Масложировом союзе России, за минувшие пять лет производство масложировой продукции возросло на 21%. При этом на сегодняшний день продовольственная обеспеченность в этой сфере составила 200%.

«Такие успехи стали возможными благодаря последовательной политике Минсельхоза России в отношении увеличения производства масличных», - сообщил исполнительный директор Масложирового союза РФ Михаил Мальцев.

Михаил Мальцев заметил, что существенное увеличение производства в этой сфере достигнуто благодаря господдержке, в частности мерам, принятым Правительством РФ в минувшем году. Урожайность масличных культур в 2021 году может составить 23 миллиона тонн, что, в свою очередь, позволит отправлять на экспорт 9,6 миллиона тонн масложировой продукции высокого передела.

«Таким образом, программа инвестиций, направленная на крупнейшую отрасль российской экономики - агропромышленный комплекс, – позволит достигнуть целевых показателей госпрограммы и федпроекта «Экспорт продукции АПК», - резюмировал Михаил Мальцев.

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