В Башкирии закупили еще 220 пассажирских автобусов

Вчера, 5 октября, в День учителя глава Башкирии вручил ключи от 114 автобусов директорам республиканских школ, сообщалось и о том, что 26 автобусов поступили в образовательные учреждения ранее и на них уже оформляются бумаги. Все эти автобусы заменят машины со сроком эксплуатации более 10 ле, соответственно закроют потребности районов для открытия дополнительных маршрутов.
Сегодня, 6 октября Радий Хабиров на свой странице в соцсети опубликовал еще одну хорошую новость о автобусах. Он сообщил, что уже традиционно в преддверии Дня республики принято поздравлять жителей, на это раз подарком стали 220 новых автобусов малого и большого класса, которые в скором времени выйдут на маршруты республики.
Радий Хабиров заявил в своем посте, что транспорт в Уфе и в Башкирии будет хорошим и качественным, а жители могут спокойно добираться туда, куда им нужно. Закончил Радий Хабиров на мажорной ноте, словами «все будет хорошо!».