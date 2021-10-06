В Башкирии закупили еще 220 пассажирских автобусов

Вчера, 5 октября, в День учителя глава Башкирии вручил ключи от 114 автобусов директорам республиканских школ, сообщалось и о том, что 26 автобусов поступили в образовательные учреждения ранее и на них уже оформляются бумаги. Все эти автобусы заменят машины со сроком эксплуатации более 10 ле, соответственно закроют потребности районов для открытия дополнительных маршрутов.