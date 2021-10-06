В Башкирии обнаружен первый случай заражения птичьим гриппом

Стало известно, что в Башкирии был обнаружен первый случай заражения птичьим гриппом. По предварительным данным, гуси компании ООО «КФХ «Алтын-каз» в Туймазинском районе могли контактировать с дикими птицами, так как поголовье содержалось недалеко от озера, куда также могли попасть перелетные птицы. Отметим, всего в КФХ поголовье гусей составляет более пяти тысяч. Как сообщает пресс-служба Управления ветеринарии Башкирии, на данный момент проводится эпизоотологическое расследование.