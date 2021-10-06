В Башкирии обнаружен первый случай заражения птичьим гриппом

В Башкирии обнаружен первый случай заражения птичьим гриппом
В Башкирии обнаружен первый случай заражения птичьим гриппом
Вчера, 08:35ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Опасный вирус был обнаружен в деревне Бишкурай Туймазинского района.

Стало известно, что в Башкирии был обнаружен первый случай заражения птичьим гриппом. По предварительным данным, гуси компании ООО «КФХ «Алтын-каз» в Туймазинском районе могли контактировать с дикими птицами, так как поголовье содержалось недалеко от озера, куда также могли попасть перелетные птицы. Отметим, всего в КФХ поголовье гусей составляет более пяти тысяч. Как сообщает пресс-служба Управления ветеринарии Башкирии, на данный момент проводится эпизоотологическое расследование.

Известно, что дикие птицы являются основным переносчиком вируса.

Важно, птичий грипп — высокозаразная вирусная болезнь птиц, которая поражает кровеносную и центральную нервные системы, помимо этого, органы дыхания, пищеварения, выделения и яйцеобразования. Поражает вирус все виды домашних птиц от кур и уток, а также диких птицы: воробьев, голубей и воронов.

Для предотвращения распространения заболевания в ведомстве советуют, во-первых, содержать птиц в безвыгульном режиме. Во-вторых, не пускать домашних птиц на водоемы и, в-третьих, покупать корм только у проверенных специалистов. Помимо этого, в управлении ветеринарии Башкирии советуют зарезать тех птиц, которые уже сейчас готовы к убою.

В случае обнаружения подозрительных симптомов в поголовье, необходимо незамедлительно обратиться в ветеринарную службу. Также связаться со специалистом можно по номеру: 8 800 775 58 28.

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